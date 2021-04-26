Влада Харкова проявила злочинну недбалість у боротьбі з COVID-19, - депутат

Захворюваність і смертність в місті одні з найвищих по країні

Захворюваність і смертність в місті одні з найвищих по країні

Фото: з відкритих джерел

Міська влада Харкова не підготувалися належним чином до епідемії COVID-19, в їх діях можна побачити ознаки злочинної недбалості.

Про це в інтерв'ю RegioNews заявив депутат Харківської міськради від "Блоку Світличної "Разом" Ігор Черняк, коментуючи доповідь "соціального" віцемера Світлани Горбунової-Рубан щодо ситуації у сфері охорони здоров'я.

За словами Черняка, єдине хороше, що було в доповіді Горбунової-Рубан – "це те, що вона була. Депутатам міськради і харків'янам в прямому ефірі, вперше за рік з початку епідемії, озвучили хоч якісь цифри, які дали розуміння того, що відбувається в міських лікарнях. Чесно - кошмар і жах".

Міська влада не підготувалася належним чином до епідемії. Я зараз дуже акуратно вибираю формулювання, тому що якщо говорити прямо, то можна говорити про злочинну недбалість, яка коштувала багатьом харків'янам життя і здоров'я", - вважає Черняк.

Він нагадав, що, згідно зі звітом віцемера, в Харкові було 550 обладнаних ліжко-місць, а зараз їх 900. Місто додатково розгорнуло ще 350. "Порівнюємо з іншими містами: у Львові понад 700 ліжко-місць розгорнули саме до третьої хвилі і загальна кількість ліжок в рази більша, ніж у Харкові", - сказав депутат.

Також він повідомив, що перед Горбуновою-Рубан "на сесії виступав доктор Комаровський, якого знають у всій країні, і він підтвердив, що нормальне лікарняне місце повинно мати потоковий кисень. У нас таких місць - менше половини. Решта - це концентратори, тривале використання яких може мати непоправні наслідки для здоров'я. Влада каже, що всі ліжка обладнані киснем, але на ділі виходить, що нормально підключені до кисню – так, як того вимагають протоколи лікування і МОЗ - менше половини. І ось цю брехню можна назвати вбивчою".

За його словами, чиновники, які відповідають за напрям охорони здоров'я, і повинні нести правову відповідальність. "Але політичну відповідальність повинні нести і депутати міськради, і керівництво міськради, і секретар, а також в.о. мера Ігор Терехов. Ті, хто в розпал епідемії продовжують виділяти сотні мільйонів на зоопарк, на однорічні квіточки, на незрозумілі реконструкції, на іміджеві проєкти і фінансують медицину за залишковим принципом", - підсумував Черняк.

Нагадаємо, у Харкові склалася катастрофічна ситуація з епідемією коронавірусу. У лікарнях міста критично не вистачає місць з киснем. Захворюваність і смертність в місті одні з найвищих по країні. За останню добу, за даними РНБО, у Харкові від COVID -19 померло 36 осіб .

Раніше повідомлялося, що Терехов створив у міськраді умови для земельної корупції та зловживань. Один з департаментів міськради став "самостійним монстром".

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