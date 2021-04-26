Власть Харькова проявила преступную халатность в борьбе с COVID-19, - депутат

Заболеваемость и смертность в городе одни из самых высоких по стране

Заболеваемость и смертность в городе одни из самых высоких по стране

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Об этом в интервью RegioNews заявил депутат Харьковского горсовета от "Блока Светличной "Разом" Игорь Черняк, комментируя доклад "социального" вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан по ситуации в сфере здравоохранения.

По словам Черняка, единственное хорошее, что было в докладе Горбуновой-Рубан – "это то, что он был. Депутатам горсовета и харьковчанам в прямом эфире, впервые за год с начала эпидемии, озвучили хоть какие-то цифры, которые дали понимание того, что происходит в городских больницах. Честно – кошмар и ужас".

Городские власти не подготовились надлежащим образом к эпидемии. Я сейчас очень аккуратно выбираю формулировки, потому что если говорить прямо, то можно говорить о преступной халатности, которая стоила многим харьковчанам жизни и здоровья", - считает Черняк.

Он напомнил, что, согласно отчету вице-мэра, в Харькове было 550 оборудованных койко-мест, а сейчас их 900. Город дополнительно развернул еще 350. "Сравниваем с другими городами: во Львове более 700 койко-мест развернули именно к третьей волне и общее количество коек в разы больше, чем в Харькове", - сказал депутат.

Также он сообщил, что перед Горбуновой-Рубан "на сессии выступал доктор Комаровский, которого знают во всей стране, и он подтвердил, что нормальное больничное место должно иметь потоковый кислород. У нас таких мест – меньше половины. Остальное – это концентраторы, длительное использование которых может иметь непоправимые последствия для здоровья. Власти говорят, что все койки оборудованы кислородом, но на деле получается, что нормально подключены к кислороду – так, как того требуют протоколы лечения и Минздрав - меньше половины. И вот эту ложь можно назвать убийственной".

По его словам, чиновники, которые отвечают за направление здравоохранения, и должны нести правовую ответственность. "Но политическую ответственность должны нести и депутаты горсовета, и руководство горсовета, и секретарь, а также и.о. мэра Игорь Терехов. Те, кто в разгар эпидемии продолжают выделять сотни миллионов на зоопарк, на однолетние цветочки, на непонятные реконструкции, на имиджевые проекты и финансируют медицину по остаточному принципу", - подытожил Черняк.

Напомним, в Харькове сложилась катастрофическая ситуация с эпидемией коронавируса. В больницах города критически не хватает мест с кислородом. Заболеваемость и смертность в городе одни из самых высоких по стране. За последние сутки, по данным СНБО, в Харькове от COVID -19 умерло 36 человек .

Ранее сообщалось, что Терехов создал в горсовете условия для земельной коррупции и злоупотреблений. Один из департаментов горсовета стал "самостоятельным монстром".

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