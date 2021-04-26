Терехов створив у міськраді умови для земельної корупції та зловживань, - депутат

Один з департаментів міськради став "самостійним монстром"

Один з департаментів міськради став "самостійним монстром"

Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов порушив баланс у сфері земельних відносин у міській раді, що існував за часів Геннадія Кернеса, і зробив Департамент територіального контролю Олексія Калини "самостійним монстром".

Про це в інтерв'ю RegioNews заявив депутат Харківської міськради від Блоку Світличної "Разом" Ігор Черняк.

За його словами, сфера земельних відносин у міськраді останнім часом "демонструє негативну динаміку".

"У міськраді Геннадія Кернеса, давайте так називати попередню каденцію - була певна система стримування щодо сфери земельних відносин. Було три підрозділи - Департамент архітектури, Департамент з питань виділення землі та Департамент територіального контролю. Кожен з них курирував свої питання. Вперше баланс порушили пару років тому, коли замість Юридичного департаменту, який візував питання в земельній сфері, це право отримав Департамент територіального контролю Олексія Калини", - заявив Черняк.

Але остаточно, за його словами, баланс порушив нинішній в. о. мера Ігор Терехов. "Департамент Калини перетворився на абсолютно самостійного монстра, який сам готує проєкти рішень, сам їх візує, сам встановлює, що проєкт рішення є законним, сам виходить на місце і зіставляє те, що він підготував у проєкті рішення з тим, що є насправді, сам представляє проєкти рішення на депутатських комісіях".

А найцікавіше, що він сам потім і контролює виконання рішення. Ось і виходить, що відсутність системи стримування створює сприятливі умови для збільшення корупції і для абсолютно необґрунтованих зловживань службовим становищем. Тут корінь зла закладений в системі - і це зробила вже міськрада цього скликання", - заявив депутат.