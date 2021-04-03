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03 квітня 2021, 10:38 8

В Україні за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість осіб

03 квітня 2021, 10:38 8
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Всього підтвердили 20 341 новий випадок
Всього підтвердили 20 341 новий випадок
Рixabay
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За минулу добу 2 квітня в Україні зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус з початку пандемії. Всього підтвердили 20 341 новий випадок.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише RegioNews.

Зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники.

Всього 2 квітня із коронавірусом госпіталізували 5 186 осіб. Померли 396 людей. Одужали від COVID 9 166 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

За добу провели 128 492 тестувань на виявлення інфекції (зокрема методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457).

За весь час пандемії в Україні захворіла уже 1 731 971 людина, із них 1 342 536 одужали. Всього від коронавірусу померли 34 075 людей.

20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 квітня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, April 2, 2021

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи можуть в Україні впровадити комендантську годину.

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