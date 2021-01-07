У Харківській області активісти перекрили дорогу через подорожчання газу

Люди протестують проти підвищення тарифів на газ

Люди протестують проти підвищення тарифів на газ

скріншот відео протестів

У четвер, 7 січня, в місті Валки Харківської області активісти перекрили трасу Харків-Київ. Вони провели акцію протесту у зв'язку із збільшенням тарифів на газопостачання.

Відео протесту опублікували в спільноті "Головне" у Twitter, пише RegioNews.

Організатором протесту виступив Олексій Прокопенко з Снєжкова.

Судячи з відео, всього в акції взяли участь близько сотні чоловік. Протестувальники були в масках, однак дистанції дотримувалися не всі. На місці також перебували правоохоронці.

Київська траса в Валках перекрита pic.twitter.com/9AfsQkjL0C — glavnoe.ua (@glavnoe_ua) January 7, 2021

Нагадаємо, тарифи на газ в Україні у січні поб'ють історичний рекорд. Максимальна ціна, яка очікується в січні - 14 гривень за куб.

Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримали доручення уряду перевірити обґрунтованість цін на газ приватних газзбутів.