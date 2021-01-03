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У центрі Чернівців стався вибух: постраждалий в реанімації
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03 січня 2021, 13:19 1140

У центрі Чернівців стався вибух: постраждалий в реанімації

03 січня 2021, 13:19 1140
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Аварійники повідомляють, що вся проводка у квартирі оплавлена
Аварійники повідомляють, що вся проводка у квартирі оплавлена
Фото: УПП
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У будинку, що знаходиться по вул. Поштовій у Чернівцях стався вибух. Аварія сталася близько 11 ранку 3 січня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що вибух пролунав у приміщенні на верхньому поверсі будинку за адресою вулиця Поштова, 4. Чорний стовп диму з вікна квартири на верхньому поверсі заповнив всю вулицю.

Вибуховою хвилею вибило вікна, великі уламки скла долетіли аж до арки будинку, розташованого навпроти.

Надійшло анонімне повідомлення про те, що в місті Чернівці по вул. Поштовій, на 4 поверсі стався вибух побутового газу, потерпіла одна особа. Наразі встановлюються обставини інциденту", - йдеться у повідомленні.

Також у ПАТ "Чернівцігаз" наголосили, що стверджувати про те, що у квартирі вибухнув саме газ - ще зарано. Відповідні висновки повинні зробити фахівці.

Прилади газові там неушкоджені, тобто говорити про вибух газу, не маючи висновку комісії, ніхто не береться. У квартирі стався вибух. Аварійники повідомляють, що вся проводка поплавлена. Що там сталося поки ніхто встановити не може", - зазначають фахівці.

За попередньою інформацією постраждав власник квартири 1938 року народження. Наразі він в реанімації з опіками.

Раніше повідомлялось, що на Хмельниччині горів жіночий монастир.

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