Будуть стояти до перемоги: на Майдані тривають акції протесту ФОПів

Підприємці вимагають скасування локдауну

Підприємці вимагають скасування локдауну

Фото: Facebook

У центрі Києва на Майдані Незалежності тривають акції протесту ФОПів. За словами учасників мітингу, вони будуть стояти до перемоги, а їх вимоги залишаються незмінними: скасування локдауну і збереження спрощеної системи оподаткування та звітності, а також скасування обов'язкового переходу на РРО.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Политика Страны".

"Будемо стояти до тих пір, поки не почнеться сесія Верховної Ради. Це як мінімум. Далі будемо дивитися на дії влади стосовно нас. Можливо, знову зберемо великий, потужний мітинг. Я думаю, що він буде і не один. Влада пішла нам на поступки, але зробила нам відстрочку страти. Не скасування страти, а саме відстрочку", - повідомив учасник акції Олександр Нескович, підприємець книжкового ринку.

Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич також розповів про подальші плани та дії протестного руху.

Зараз пройдуть свята і почнемо знову активні пікові дні, коли будемо мобілізувати колег з усієї України", - заявив Доротич.

Нагадаємо, у Києві 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Протест ФОПів: на Майдані почалися сутички між мітингувальниками і поліцією.

Згодом на Майдані таки встановили намети, є десятки постраждалих. Силовики застосували під час сутичок сльозогінний газ та шумові гранати.

Також повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.