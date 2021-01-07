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07 января 2021, 15:30 1785

В Харьковской области активисты перекрыли дорогу из-за подорожания газа

07 января 2021, 15:30 1785
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Люди протестуют против повышения тарифов на газ
Люди протестуют против повышения тарифов на газ
скриншот видео протестов
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українською мовою

В четверг, 7 января, в городе Валки Харьковской области активисты перекрыли трассу Харьков-Киев. Они провели акцию протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение.

Видео протеста опубликовали в сообществе "Главное" в Twitter, пишет RegioNews.

Организатором протеста выступил Алексей Прокопенко из Снежкова.

Судя по видео, всего в акции приняли участие около сотни человек. Протестующие были в масках, однако дистанции придерживались не все. На месте также находились правоохранители.

Напомним, тарифы на газ в Украине в январе побьют исторический рекорд. Максимальная цена, которая ожидается в январе - 14 гривен за куб.

Министерство энергетики и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получили поручение правительства проверить обоснованность цен на газ частных газсбытов.

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