В Харьковской области активисты перекрыли дорогу из-за подорожания газа

Люди протестуют против повышения тарифов на газ

Люди протестуют против повышения тарифов на газ

скриншот видео протестов

В четверг, 7 января, в городе Валки Харьковской области активисты перекрыли трассу Харьков-Киев. Они провели акцию протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение.

Видео протеста опубликовали в сообществе "Главное" в Twitter, пишет RegioNews.

Организатором протеста выступил Алексей Прокопенко из Снежкова.

Судя по видео, всего в акции приняли участие около сотни человек. Протестующие были в масках, однако дистанции придерживались не все. На месте также находились правоохранители.

Киевская трасса в Валках перекрыта pic.twitter.com/9AfsQkjL0C — glavnoe.ua (@glavnoe_ua) January 7, 2021

Напомним, тарифы на газ в Украине в январе побьют исторический рекорд. Максимальная цена, которая ожидается в январе - 14 гривен за куб.

Министерство энергетики и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получили поручение правительства проверить обоснованность цен на газ частных газсбытов.