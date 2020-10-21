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21 жовтня 2020, 17:10 3

Організаторів концерту Полякової у Харкові знайшли - голова облполіції Сокуренко

21 жовтня 2020, 17:10 3
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Правоохоронці перевіряють причетність до організації концерту чиновників Новобаварської РДА
Правоохоронці перевіряють причетність до організації концерту чиновників Новобаварської РДА
Фото з відкритих джерел
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Суд дозволив поліцейським вивчити документи Новобаварської РДА у справі про порушення карантину під час концерту Ольги Полякової. Слідчі перевіряють, чи причетні посадові особи до підготовки масоового концерту, який пройшов на території місцевої школи з порушенням карантинних обмежень.

Про це Суспільному розповів начальник ГУ Нацполіції Харківської області Валерій Сокуренко, пише RegioNews.

За його словами, відвідувачів, учасників концерту і підприємця-організатора вже встановили.

Ми встановили всіх, хто там був. Як всіх, їх більше 2000 було, за їх телефонам ми працювали. Організатор концерту - якийсь ФОП, він теж отримає своє. Йому виписали підозру, але прокуратура каже - давайте, щоб це було в комплексі, щоб це був не "козел відпущення", якого знайшли, щоб це був і той фактор, що в навчальному закладі, в школі це проводилося... Є районна адміністрація - ми прийдемо, подивимося, всі повинні отримати правову оцінку своїх дій", - повідомив Сокуренко.

Поліцейські планують встановити, яке саме відношення дирекція школи та адміністрація району мали до організації заходу.

Раніше повідомлялося, що міністр Степанов розкритикував харківську владу за проведення концерту, який відбувся в місті 3 жовтня і на який прийшло близько 2 тисяч чоловік.

розслідування поліція Харьків концерт Оля Полякова
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