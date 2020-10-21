Організаторів концерту Полякової у Харкові знайшли - голова облполіції Сокуренко

Про це Суспільному розповів начальник ГУ Нацполіції Харківської області Валерій Сокуренко, пише RegioNews.

За його словами, відвідувачів, учасників концерту і підприємця-організатора вже встановили.

Ми встановили всіх, хто там був. Як всіх, їх більше 2000 було, за їх телефонам ми працювали. Організатор концерту - якийсь ФОП, він теж отримає своє. Йому виписали підозру, але прокуратура каже - давайте, щоб це було в комплексі, щоб це був не "козел відпущення", якого знайшли, щоб це був і той фактор, що в навчальному закладі, в школі це проводилося... Є районна адміністрація - ми прийдемо, подивимося, всі повинні отримати правову оцінку своїх дій", - повідомив Сокуренко.