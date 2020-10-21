Місцеві вибори 2020: В Україні повідомили про підозру 29 особам через порушення законодавства

З початку передвиборчої кампанії до місцевих виборів розпочато 475 кримінальних проваджень

З початку передвиборчої кампанії до місцевих виборів розпочато 475 кримінальних проваджень

Фото: МВС

Слідчі повідомили про підозру 29 особам у 19 кримінальних провадженнях, що стосуються виборчого процесу.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України — начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що за вчинення злочинів проти виборчих прав 5 підозрюваним особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 8 - домашній арешт, 10 - особисте зобов’язання.

"Майже всі політичні партії, на жаль, які беруть участь у перегонах, нехтують виборчим законодавством", - сказав голови Нацполіції.

Наголошується, що з початку передвиборчої кампанії до місцевих виборів розпочато 475 кримінальних проваджень: 234 відкрито безпосередньо за порушення виборчих прав громадян, 183 з них стосуються підкупу виборців та перешкоджання здійсненню виборчих прав громадян.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова.