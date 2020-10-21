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21 жовтня 2020, 14:51 2

На Київщині правоохоронці вилучили агітпродукцію з дискредитуючою інформацією про кандидатів

21 жовтня 2020, 14:51 2
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Агітаційні листівки до міста Славутич привезли кияни для розповсюдження
Агітаційні листівки до міста Славутич привезли кияни для розповсюдження
Фото: Нацполіція
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До Славутицького відділення поліції надійшла інформація про невідомих людей, які розклеюють плакати невідомого походження. На місце події одразу прибули поліцейські, де вони вилучили агітаційні матеріали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на персслужбу Нацполіції.

Так, відомо, що правоохоронці вилучили агітаційні матеріали, які містили дискридитуючу інформацію про кандидатів та діючих посадовців органів місцевого самоврядування. Також ця продукція не містила відомостей про установу, що здійснила друк, тираж та осіб, відповідальних за випуск.

Відносно жителів столиці поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск).

У подальшому до правоохоронців надійшли заяви від цих правопорушників про пошкодження їхніх автомобілів "Audi" та "Mercedes" невідомими особами", - повідомили в поліції.

За фактом хуліганських дій слідчі місцевого відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що поліція Львівщини розслідує факт перешкоджання здійсненню виборчого права у селищі Рудному на Львівщині.

агітація реклама вибори Кримінальна відповідальність поліція
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