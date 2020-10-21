Организаторов концерта Поляковой в Харькове нашли - глава облполиции Сокуренко
Суд разрешил полицейским изучить документы Новобаварской РГА по делу о нарушении карантина во время концерта Ольги Поляковой. Следователи проверяют, причастны ли должностные лица к подготовке масоового концерта, который прошел на территории местной школы с нарушением карантинных ограничений.
Об этом Суспільному рассказал начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Валерий Сокуренко, пишет RegioNews.
По его словам, посетителей, участников концерта и предпринимателя-организатора уже установили.
Мы установили всех, кто там был. Как всех, их более 2000 было, по их телефонам мы работали. Организатор концерта - некий ФЛП, он тоже получит свое. Ему выписали подозрение, но прокуратура говорит - давайте, чтобы это было в комплексе, чтобы это был не "козел отпущения", которого нашли. чтобы это был и тот фактор, который в учебном заведении, в школе это проводилось… Есть районная администрация - мы придем, посмотрим, все должны получить правовую оценку своим действиям", - сообщил Сокуренко.
Полицейские планируют установить, какое именно отношение дирекция школы и администрация района имели к организации мероприятия.
Ранее сообщалось, что министр Степанов раскритиковал харьковскую власть за проведение концерта, который состоялся в городе 3 октября и на который пришло около 2 тысяч человек.