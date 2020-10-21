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21 октября 2020, 17:10 2

Организаторов концерта Поляковой в Харькове нашли - глава облполиции Сокуренко

21 октября 2020, 17:10 2
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Правоохранители проверяют причастность к организации концерта чиновников Новобаварской РГА
Правоохранители проверяют причастность к организации концерта чиновников Новобаварской РГА
Фото из открытых источников
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Суд разрешил полицейским изучить документы Новобаварской РГА по делу о нарушении карантина во время концерта Ольги Поляковой. Следователи проверяют, причастны ли должностные лица к подготовке масоового концерта, который прошел на территории местной школы с нарушением карантинных ограничений.

Об этом Суспільному рассказал начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Валерий Сокуренко, пишет RegioNews.

По его словам, посетителей, участников концерта и предпринимателя-организатора уже установили.

Мы установили всех, кто там был. Как всех, их более 2000 было, по их телефонам мы работали. Организатор концерта - некий ФЛП, он тоже получит свое. Ему выписали подозрение, но прокуратура говорит - давайте, чтобы это было в комплексе, чтобы это был не "козел отпущения", которого нашли. чтобы это был и тот фактор, который в учебном заведении, в школе это проводилось… Есть районная администрация - мы придем, посмотрим, все должны получить правовую оценку своим действиям", - сообщил Сокуренко.

Полицейские планируют установить, какое именно отношение дирекция школы и администрация района имели к организации мероприятия.

Ранее сообщалось, что министр Степанов раскритиковал харьковскую власть за проведение концерта, который состоялся в городе 3 октября и на который пришло около 2 тысяч человек.

расследование полиция Харьков концерт Оля Полякова
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