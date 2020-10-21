На Одещині редакцію видання атакували "коктейлем Молотова"

Це уже другий злочин, скоєний проти місцевого незалежного медіа протягом тижня

Це уже другий злочин, скоєний проти місцевого незалежного медіа протягом тижня

Фото: Спілка журналістів

В Одеській області у вікно одного з місцевих видань кинули пляшку із запалювальною сумішшю.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної спілки журналістів України.

"В редакцію видання в Одеській області кинули "коктейль Молотова". В ніч на 21 жовтня скоєно підпал редакції видання "Альтернатива.орг" в Овідіополі Одеської області. Це уже другий злочин, скоєний проти місцевого незалежного медіа протягом тижня", - зазначили у повідомленні.

У Спілці журналістів повідомили, що минулої суботи головного редактора цього видання Романа Варшанідзе побили троє невідомих під час зйомки.

"Напередодні місцевих виборів побиття незалежного журналіста та підпал його редакції є актами залякування журналістів не лише в Одеській області, а й в усій Україні", - сказав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він наголосив, що правоохоронці мають демонструвати належні зусилля для розкриття цих злочинів та убезпечення працівників ЗМІ в цей виборчий час.

Нагадаємо, на Одещині затримали групу іноземців, члени якої викрали з банкоматів понад 3 млн гривень.