13:59  21 жовтня
Місцеві вибори: МВС перейшло на посилений режим роботи
15:59  21 жовтня
Перенесення другого туру виборів залишить міста без легітимної влади — КВУ
13:34  21 жовтня
У будинку в центрі Харкова стався вибух, є постраждалі
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2020, 14:43 4

На Одещині редакцію видання атакували "коктейлем Молотова"

21 жовтня 2020, 14:43 4
Читайте также на русском языке
Це уже другий злочин, скоєний проти місцевого незалежного медіа протягом тижня
Це уже другий злочин, скоєний проти місцевого незалежного медіа протягом тижня
Фото: Спілка журналістів
Читайте также
на русском языке

В Одеській області у вікно одного з місцевих видань кинули пляшку із запалювальною сумішшю.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної спілки журналістів України.

"В редакцію видання в Одеській області кинули "коктейль Молотова". В ніч на 21 жовтня скоєно підпал редакції видання "Альтернатива.орг" в Овідіополі Одеської області. Це уже другий злочин, скоєний проти місцевого незалежного медіа протягом тижня", - зазначили у повідомленні.

У Спілці журналістів повідомили, що минулої суботи головного редактора цього видання Романа Варшанідзе побили троє невідомих під час зйомки.

"Напередодні місцевих виборів побиття незалежного журналіста та підпал його редакції є актами залякування журналістів не лише в Одеській області, а й в усій Україні", - сказав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він наголосив, що правоохоронці мають демонструвати належні зусилля для розкриття цих злочинів та убезпечення працівників ЗМІ в цей виборчий час.

Нагадаємо, на Одещині затримали групу іноземців, члени якої викрали з банкоматів понад 3 млн гривень.

Україна поліція Місцеві вибори коктейль молотова Одеська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Запорізька облрада: чи зможуть молоді та "зелені" витіснити з політичної арени місцевих старожилів
За красивою обгорткою: чому Сухомлин не вирішує мегапроблеми Житомира із транспортом та водопостачанням
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Віктор Таран
Всі блоги »