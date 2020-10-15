Отец поправляется, но сниматься на видео не хочет – сыновья Кернеса

Два сына Геннадия Кернеса находятся в Берлине и регулярно навещают отца в "Шарите"

Два сына Геннадия Кернеса находятся в Берлине и регулярно навещают отца в "Шарите"

Фото: Facebook

По словам сыновей Геннадия Кернеса, харьковский градоначальник уверенно идет на поправку и планирует вернуться в родной город.

Об этом Даниил Кернес и Родион Гайсинский рассказали изданию Страна, передает RegioNews.

Отец в отличном состоянии. Я был у него позавчера. Сегодня тоже навещу его. Его здоровью ничего не угрожает", — заявил Родион Гайсинский.

В свою очередь Даниил Кернес опроверг слухи об инсульте и коме у мэра. Он признал, что отцу действительно сложно разговаривать, но не из-за инсульта.

В связи с тем, что у него была тяжёлая форма коронавируса, ему сложно пока говорить. Он отвечает, общается с нами, но философские задушевные разговоры ещё не ведёт. Не волнуйтесь. Человек только вычухался. Что вы от него хотите? Вы ещё с ним поболтаете. Чтобы нам разговаривать, нужно набрать легкие и условно задержать дыхание и постепенно делать контролируемый выдох. Ему эту историю делать тяжело, в связи со сложным течением коронавируса. Врачи настоятельно просят его не беспокоить и не трогать болтовней", - пояснил Даниил.

На вопрос, почему Кернес не запишет видео, чтоб развеять все слухи о его здоровье, сыновья сказали, что отец им пока этого не позволяет из-за своего внешнего вида.

Он сейчас похож на Эйнштейна: заросший, с ужасной бородой… Он безумно щепетильно относится к собственной внешности. Он хочет, чтобы все было идеально. Поэтому я хотел сделать фото, но он отвернулся и протяжно, глубоко так сказал: "Отъ*бись", — сказал Даниил.

Что касается того, когда Кернес вернется в Украину, журналисты получили ответ: "К присяге (присяге мера на первом заседании новоизбранного горсовета – ред.) точно будет".

Напомним, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что по его информации Кернес чувствует себя плохо и к выборам в Харьков не вернется.

Кучер рассказал, что предлагал, чтобы в мэры Харькова от "Слуги народа" шел сын Кернеса, однако Кернес высказался против этой идеи.