У Харкові мітингують проти призначення Мураєвої заступницею голови ОДА
У Харкові під будівлею ОДА проходить мітинг з вимогою не призначати Валерію Мураєву на посаду заступника голови обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє Депо.Харків, передає RegioNews.
Відомо, що у заході беруть участь представники "Ветеранського братерства", а також політичних партій "Демократична сокира" та "Національний корпус".
Навпроти входу до будівлі ОДА вони розгорнули банер із написом "Слюсарєв = Зе! контрабандист, лобіст ватників, куратор ХОДА". Також учасники акції протесту тримають плакати з написами "Мураєва = Слюсарєв = Кернес", "Харків’яни проти Мураєвої у ХОДА".
За словами керівника громадської організації "Ветеранське братерство" в Харкові Данила Акуленка, призначення Мураєвої лобіює колишній генерал-прикордонник Вадим Слюсарєв.
Він додав, що призначення Мураєвої є непрозорим, кулуарним і антиукраїнським, і наполягає, що має бути прозорий конкурс на цю посаду.
Учасники акції скандували "Геть Мураєву", а також запалили файєри.
Нагадаємо, 6 липня голова ХОДА Кучер направив на погодження в Офіс президента кандидатури двох заступників. На посаду першого заступника голови ХОДА Кучер планує призначити Тетяну Єгорову-Луценко, а на посаду заступника з гуманітарних питань - Валерію Мураєву.
За можливим призначенням Валерії Мураєвої заступником голови Харківської ОДА стоїть мер Харкова Геннадій Кернес.