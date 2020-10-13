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13 жовтня 2020, 17:54 3

Пожежі на Луганщині: Кабмін виділив 185 тис. грн на допомогу постраждалим

13 жовтня 2020, 17:54 3
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Жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб
Жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів виділив Луганській ОДА 185 040 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок пожежі у жовтні 2020 року.

Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

Зазначається, що допомога розподілиться у розмірі:

  • по 200 тис. грн – на кожного загиблого;
  • по 50 тис. грн – кожному постраждалому, який отримав тяжкі травми;
  • 30 тис. грн – кожному постраждалому, який отримав травми середньої тяжкості;
  • 20 тис. грн – кожному постраждалому, який отримав травми легкої тяжкості.

Також власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, виплатять на 300 тис. грн на сім'ю, а сім'ям, які відселені із будинків, що підлягають капітальному ремонту, – 50 тис. грн на сім'ю.

Нагадаємо, делегація України в ОБСЄ оприлюднила докази того, що причиною пожежі біля Попасної на Луганщині був навмисний підпал з боку бойовиків.

Кабмін пожежа гроші бюджет ДСНС ОДА Луганська область
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