Пожежі на Луганщині: Кабмін виділив 185 тис. грн на допомогу постраждалим
Жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб
Жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб
Кабінет міністрів виділив Луганській ОДА 185 040 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок пожежі у жовтні 2020 року.
Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, пише RegioNews.
Зазначається, що допомога розподілиться у розмірі:
- по 200 тис. грн – на кожного загиблого;
- по 50 тис. грн – кожному постраждалому, який отримав тяжкі травми;
- 30 тис. грн – кожному постраждалому, який отримав травми середньої тяжкості;
- 20 тис. грн – кожному постраждалому, який отримав травми легкої тяжкості.
Також власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, виплатять на 300 тис. грн на сім'ю, а сім'ям, які відселені із будинків, що підлягають капітальному ремонту, – 50 тис. грн на сім'ю.
Нагадаємо, делегація України в ОБСЄ оприлюднила докази того, що причиною пожежі біля Попасної на Луганщині був навмисний підпал з боку бойовиків.
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині