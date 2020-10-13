Пожежі на Луганщині: Кабмін виділив 185 тис. грн на допомогу постраждалим

Жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб

Жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб

Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів виділив Луганській ОДА 185 040 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок пожежі у жовтні 2020 року.

Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

Зазначається, що допомога розподілиться у розмірі:

по 200 тис. грн – на кожного загиблого;

по 50 тис. грн – кожному постраждалому, який отримав тяжкі травми;

30 тис. грн – кожному постраждалому, який отримав травми середньої тяжкості;

20 тис. грн – кожному постраждалому, який отримав травми легкої тяжкості.

Також власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, виплатять на 300 тис. грн на сім'ю, а сім'ям, які відселені із будинків, що підлягають капітальному ремонту, – 50 тис. грн на сім'ю.

Нагадаємо, делегація України в ОБСЄ оприлюднила докази того, що причиною пожежі біля Попасної на Луганщині був навмисний підпал з боку бойовиків.