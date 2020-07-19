Кабмін визначився з кандидатом на посаду першого заступника голови Харківської ОДА

Ним стала Тетяна Єгорова-Луценко

Ним стала Тетяна Єгорова-Луценко

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомляє Depo.Харків.

Солідарний спротив патріотичної громадськості Харкова, представників різних організацій, які неодноразово пікетували обласну адміністрацію міста, їздили під Кабінет міністрів з єдиною вимогою — не призначати на посаду першого заступника ХОДА Валерію Мураєву, яку так активно лобіював Олексій Кучер, приніс свої результати", - йдеться в повідомленні.

Справка: Тетяна Єгорова-Луценко у 2016 році захистила кандидатську дисертацію у НЮУ ім. Ярослава Мудрого на кафедрі екологічного права.

З грудня 2017 по грудень 2019 року була керівницею Головного територіального управління юстиції в Харківській області.

Працює співробітницею Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Академії правових наук України.

Раніше повідомлялося, що в Харкові мітингують проти призначення Мураевой заступником голови ОДА.