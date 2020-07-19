Кабмін визначився з кандидатом на посаду першого заступника голови Харківської ОДА
Кабінет Міністрів України погодив призначення Тетяни Єгорової-Луценка першим заступником голови Харківської обладміністрації.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Depo.Харків.
Солідарний спротив патріотичної громадськості Харкова, представників різних організацій, які неодноразово пікетували обласну адміністрацію міста, їздили під Кабінет міністрів з єдиною вимогою — не призначати на посаду першого заступника ХОДА Валерію Мураєву, яку так активно лобіював Олексій Кучер, приніс свої результати", - йдеться в повідомленні.
Справка: Тетяна Єгорова-Луценко у 2016 році захистила кандидатську дисертацію у НЮУ ім. Ярослава Мудрого на кафедрі екологічного права.
З грудня 2017 по грудень 2019 року була керівницею Головного територіального управління юстиції в Харківській області.
Працює співробітницею Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Академії правових наук України.
Раніше повідомлялося, що в Харкові мітингують проти призначення Мураевой заступником голови ОДА.