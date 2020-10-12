НАЗК направило в суд протоколи щодо депутата від "Слуги народу”
Він невчасно подав декларацію про доходи
Він невчасно подав декларацію про доходи
Національне агентство з питань запобігання корупції направило в суд два протоколи за несвоєчасне декларування щодо народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.
З 5 до 9 жовтня НАЗК склало та направило до суду 7 адміністративних протоколів. Адміністративні протоколи за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено щодо таких посадовців... Руслан Горбенко, народний депутат України (2 протоколи)", - йдеться в повідомленні.
Також протоколи направили щодо ексглави Державного агентства резерву Ярослава Погорілого.
Нагадаємо, НАЗК викликає на "килим" Рабіновича, Савченко й ще низку осіб для пояснень щодо фінзвітності.
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