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12 жовтня 2020, 17:31 5

НАЗК направило в суд протоколи щодо депутата від "Слуги народу”

12 жовтня 2020, 17:31 5
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Фото: Facebook
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Національне агентство з питань запобігання корупції направило в суд два протоколи за несвоєчасне декларування щодо народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

З 5 до 9 жовтня НАЗК склало та направило до суду 7 адміністративних протоколів. Адміністративні протоколи за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено щодо таких посадовців... Руслан Горбенко, народний депутат України (2 протоколи)", - йдеться в повідомленні.

Також протоколи направили щодо ексглави Державного агентства резерву Ярослава Погорілого.

Нагадаємо, НАЗК викликає на "килим" Рабіновича, Савченко й ще низку осіб для пояснень щодо фінзвітності.

суд Слуга народа НАЗК декларацїї депутат
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