НАЗК направило в суд протоколи щодо депутата від "Слуги народу”

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

З 5 до 9 жовтня НАЗК склало та направило до суду 7 адміністративних протоколів. Адміністративні протоколи за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено щодо таких посадовців... Руслан Горбенко, народний депутат України (2 протоколи)", - йдеться в повідомленні.