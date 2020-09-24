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Син Кернеса йде першим номером до Харківської облради від блоку "Успішний Харків"
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24 вересня 2020, 18:00 6

Син Кернеса йде першим номером до Харківської облради від блоку "Успішний Харків"

24 вересня 2020, 18:00 6
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У топ-п`ятірці блоку також перший заступник Кернеса Ігор Терехов і депутатка облради Валерія Мураєва
У топ-п`ятірці блоку також перший заступник Кернеса Ігор Терехов і депутатка облради Валерія Мураєва
На фото: Кирило Кернес (ліворуч)
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Старший син мера Харкова Геннадія Кернеса Кирило балотується до Харківської обласної ради від "Блоку Кернеса – Успішний Харків".

Про це пише RegioNews з посиланням на Суспільне.

Як повідомила голова Харківської обласної територіальної виборчої комісії (ТВК) Валерія Копоруліна, комісія отримала список партії на місцеві вибори й тепер має його розглянути й затвердити.

Оскільки Геннадія Кернеса висунули на міського голову Харкова, згідно із законом, він не може входити в інші виборчі списки. Тому першу п`ятірку кандидатів до облради очолив син Кернеса Кирило.

Також до першої п`ятірки кандидатів увійшли перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов, чинний голова облради Сергій Чернов, а також депутатки облради Тетяна Біловол і Валерія Мураєва. Остання з них відома скандалом, що розгорівся через можливе призначення Валерії Мураєвої заступницею голови Харківської ОДА Олексія Кучера.

Довідка: Кирило Кернес народився 1982 року в період шлюбу Геннадія Кернеса з Оксаною Василенко.

Нагадаємо, Геннадія Кернеса висунули балотуватися в мери Харкова.

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