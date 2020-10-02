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02 жовтня 2020, 14:59

Окружний адмінсуд Києва відхилив позов про скасування реєстрації Берези на місцевих виборах

02 жовтня 2020, 14:59
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Позов був поданий 30 вересня
Позов був поданий 30 вересня
Фото з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд Києва встановив відсутність підстав у задоволенні позову про скасування реєстрації Борислава Берези кандидатом на посаду Київського міського голови.

Про це повідомляється на сайті суду, інформує RegioNews.

Наголошується, що Окружний адмінсуд завершив розгляд справи, де серед позовних вимог - оскарження реєстрації Берези кандидатом на посаду Київського міського голови.

"ОАСК, розглянувши подані сторонами документи і матеріали справи, вислухавши їх пояснення, а також всебічно і в повному обсязі з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог. Зокрема, суд постановив відмовити у задоволенні позовних вимог", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що Береза балотується в мери Києва і веде свою партію у Київраду.

28 вересня Береза повідомив, що захворів на коронавірус.

30 вересня Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов щодо оскарження реєстрації Борислава Берези кандидатом на посаду Київського міського голови.

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