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02 жовтня 2020, 15:45

КВУ прогнозує зниження явки на місцевих виборах через пандемію

02 жовтня 2020, 15:45
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Вибори відбудуться 25 жовтня
Вибори відбудуться 25 жовтня
Фото: flickr
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Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок вважає, що явка на чергових місцевих виборах 25 жовтня буде знижена.

Таку думку він висловив під час круглого столу "Місцеві вибори 2020 і COVID-19" в п'ятницю, 2 жовтня, інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Є серйозні побоювання, що явка, на жаль, може бути знижена. Є певний негативний досвід в Україні: коли в березні пандемія тільки починалася, проводилися проміжні вибори народного депутата в Харківській області (179-й округ), і тоді на вибори прийшло лише близько 24% виборців, то є лише чверть", - зазначив Рибачок.

При цьому експерт не виключає, що фактор пандемії також мав вплив на цю ситуацію.

"Не варто очікувати, все-таки, високої явки, на жаль. В цілому у нас на місцевих виборах, як правило, невисока явка", - додав він.

Нагадаємо, раніше в ЦВК заявили, що найбільш проблемне питання місцевих виборах 2020 року — це голосування за місцем перебування людей, які на самоізоляції.

вибори ЦВК Місцеві вибори Кандидат КВУ
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