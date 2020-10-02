КВУ прогнозує зниження явки на місцевих виборах через пандемію
Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок вважає, що явка на чергових місцевих виборах 25 жовтня буде знижена.
Таку думку він висловив під час круглого столу "Місцеві вибори 2020 і COVID-19" в п'ятницю, 2 жовтня, інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Є серйозні побоювання, що явка, на жаль, може бути знижена. Є певний негативний досвід в Україні: коли в березні пандемія тільки починалася, проводилися проміжні вибори народного депутата в Харківській області (179-й округ), і тоді на вибори прийшло лише близько 24% виборців, то є лише чверть", - зазначив Рибачок.
При цьому експерт не виключає, що фактор пандемії також мав вплив на цю ситуацію.
"Не варто очікувати, все-таки, високої явки, на жаль. В цілому у нас на місцевих виборах, як правило, невисока явка", - додав він.
Нагадаємо, раніше в ЦВК заявили, що найбільш проблемне питання місцевих виборах 2020 року — це голосування за місцем перебування людей, які на самоізоляції.