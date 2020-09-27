Завтра у Харкові почнуть проводити ДНК-експертизу тіл загиблих в авіакатастрофі - Кучер
Фахівці проведуть 25 експертиз
Фахівці проведуть 25 експертиз
У Харкові 28 вересня розпочнуть відбір зразків ДНК для проведення експертизи, яка має встановити особи загиблих внаслідок катастрофи Ан-26.
Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.Харків.
Вчора займалися тим, щоб встановити осіб, від яких будуть відбиратися ДНК-зразки для проведення ДНК-експертизи. За останньою інформацією, вже з понеділка, це завтра, розпочнеться відбір зразків і, власне, проведення експертизи", - повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
Він додав, що експертиза проводитиметься в Харкові. Він також нагадав, що на проведення ДНК-експертиз необхідно два-три тижні.
Нагадаємо, рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.
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