Завтра у Харкові почнуть проводити ДНК-експертизу тіл загиблих в авіакатастрофі - Кучер

Фахівці проведуть 25 експертиз

Фахівці проведуть 25 експертиз

Фото: Олексій Кучер Facebook

У Харкові 28 вересня розпочнуть відбір зразків ДНК для проведення експертизи, яка має встановити особи загиблих внаслідок катастрофи Ан-26.

Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.Харків.

Вчора займалися тим, щоб встановити осіб, від яких будуть відбиратися ДНК-зразки для проведення ДНК-експертизи. За останньою інформацією, вже з понеділка, це завтра, розпочнеться відбір зразків і, власне, проведення експертизи", - повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Він додав, що експертиза проводитиметься в Харкові. Він також нагадав, що на проведення ДНК-експертиз необхідно два-три тижні.

Нагадаємо, рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.