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Завтра у Харкові почнуть проводити ДНК-експертизу тіл загиблих в авіакатастрофі - Кучер
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27 вересня 2020, 14:20 8

Завтра у Харкові почнуть проводити ДНК-експертизу тіл загиблих в авіакатастрофі - Кучер

27 вересня 2020, 14:20 8
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Фахівці проведуть 25 експертиз
Фахівці проведуть 25 експертиз
Фото: Олексій Кучер Facebook
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У Харкові 28 вересня розпочнуть відбір зразків ДНК для проведення експертизи, яка має встановити особи загиблих внаслідок катастрофи Ан-26.

Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.Харків.

Вчора займалися тим, щоб встановити осіб, від яких будуть відбиратися ДНК-зразки для проведення ДНК-експертизи. За останньою інформацією, вже з понеділка, це завтра, розпочнеться відбір зразків і, власне, проведення експертизи", - повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Він додав, що експертиза проводитиметься в Харкові. Він також нагадав, що на проведення ДНК-експертиз необхідно два-три тижні.

Нагадаємо, рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

авіакатастрофа загиблі Харьків Кучер Олексій експертиза
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