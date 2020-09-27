Завтра в Харькове начнут проводить ДНК-экспертизу тел погибших в авиакатастрофе - Кучер

Специалисты проведут 25 экспертиз

Специалисты проведут 25 экспертиз

Фото: Алексей Кучер Facebook

В Харькове 28 сентября начнут отбор образцов ДНК для проведения экспертизы, которая должна установить личности погибших в результате катастрофы Ан-26.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

Вчера занимались тем, чтобы установить лиц, у которых будут отбираться ДНК-образцы для проведения ДНК-экспертизы. По последней информации, уже с понедельника, завтра, начнется отбор образцов и, собственно, проведение экспертизы", - сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Он добавил, что экспертиза будет проводиться в Харькове. Он также напомнил, что на проведение ДНК-экспертиз необходимо две-три недели.

Напомним, спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.