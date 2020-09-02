Пожежа на Харківщині: згоріло 8 будинків, евакуйовують людей з довколишніх сіл

Вогнем у Дворічанському районі охоплено 400 га лісу

Вогнем у Дворічанському районі охоплено 400 га лісу

Фото: ДСНС

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Як відомо, 2 вересня о 12:55 надійшло повідомлення про пожежу лісу Дворічанського лісництва Куп’янського лісгоспу на околиці с. Горобівка Дворічанського району Харківської області.

На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горить хвойний ліс. До місця події були направлені ще 10 відділень служби порятунку з міста Харкова та інших районних підрозділів області. Всього залучили 13 одиниць техніки ДСНС та 80 чоловік особового складу.

Крім того, для ліквідації пожежі було задіяно пожежний потяг та пожежний літак АН-32П, а також 5 одиниць техніки лісгоспу.

Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. Вогнем знищено 8 житлових будинків. Існує загроза поширення полум’я на інший населений пункт - с. Гряниківка. Загальна площа пожежі складає близько 400 га, з них 100 га верхового лісу.

Наразі триває ліквідація пожежі та організована евакуація мешканців с. Гряниківка.

Дворічанський район: триває ліквідація масштабної лісової пожежі площею понад 400га (ОНОВЛЕНО) 2 вересня о 12:55 на... Опубліковано Головне управління ДСНС України у Харківській області Середа, 2 вересня 2020 р.

Нагадаємо, масштабну лісову пожежу ліквідовують також в зоні ООС на Луганщині.