15:05  02 вересня
НБУ виведе з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти, випущені до 2003 року
10:30  02 вересня
Власники "євроблях" вийшли на протест під Радою
17:58  02 вересня
Доба в ООС: зафіксовано один обстріл та лісові пожежі
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2020, 18:49 1

Пожежа на Харківщині: згоріло 8 будинків, евакуйовують людей з довколишніх сіл

02 вересня 2020, 18:49 1
Читайте также на русском языке
Вогнем у Дворічанському районі охоплено 400 га лісу
Вогнем у Дворічанському районі охоплено 400 га лісу
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

До ліквідації пожежі задіяли пожежний літак, потяг та спецтехніку.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Як відомо, 2 вересня о 12:55 надійшло повідомлення про пожежу лісу Дворічанського лісництва Куп’янського лісгоспу на околиці с. Горобівка Дворічанського району Харківської області.

На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горить хвойний ліс. До місця події були направлені ще 10 відділень служби порятунку з міста Харкова та інших районних підрозділів області. Всього залучили 13 одиниць техніки ДСНС та 80 чоловік особового складу.

Крім того, для ліквідації пожежі було задіяно пожежний потяг та пожежний літак АН-32П, а також 5 одиниць техніки лісгоспу.

Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. Вогнем знищено 8 житлових будинків. Існує загроза поширення полум’я на інший населений пункт - с. Гряниківка. Загальна площа пожежі складає близько 400 га, з них 100 га верхового лісу.

Наразі триває ліквідація пожежі та організована евакуація мешканців с. Гряниківка.

Дворічанський район: триває ліквідація масштабної лісової пожежі площею понад 400га (ОНОВЛЕНО) 2 вересня о 12:55 на...

Опубліковано Головне управління ДСНС України у Харківській області Середа, 2 вересня 2020 р.

Нагадаємо, масштабну лісову пожежу ліквідовують також в зоні ООС на Луганщині.

евакуація ліс пожежа Харьків ДСНС Харківська область Будинок село
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло
02 вересня 2020, 18:37
Зеленський назвав область, яка лідирує у ремонті й будівництві доріг
02 вересня 2020, 18:00
Доба в ООС: зафіксовано один обстріл та лісові пожежі
02 вересня 2020, 17:58
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені кандидати": кого "Слуга народу" відправляє в бій із старими мерами
"Коронавірусний" Надал і порожнеча. Яка головна інтрига виборів у Тернополі
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »