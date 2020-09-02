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Доба в ООС: зафіксовано один обстріл та лісові пожежі
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02 вересня 2020, 17:58 3

Доба в ООС: зафіксовано один обстріл та лісові пожежі

02 вересня 2020, 17:58 3
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Серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає
Серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано одне порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

На ділянці фронту поблизу Мар’їнки відмічено ворожу провокацію з підствольного гранатомету. Неприцільний постріл противника не ніс загрози, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

В той же час, у районі населених пунктів Новолуганське, Болотенне, Зайцеве, Лобачеве, Новоайдар та поблизу Пісок, на різних ділянках місцевості триває ліквідація пожеж. Тут зафіксовано загоряння сухої трави площею близько 90 га. До гасіння та локалізації вогню залучена необхідна кількість особового складу та техніка підрозділів Збройних Сил України і ДСНС.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 2 вересня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували 3 випадки порушення режиму повного припинення вогню.

Донбас ООС РФ обстріл пожежа штаб ДСНС
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