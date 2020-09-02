Кабмін затвердив порядок компенсації за зруйноване на Донбасі житло

На ці цілі в бюджеті-2020 передбачено 20 мільйонів гривень

На ці цілі в бюджеті-2020 передбачено 20 мільйонів гривень

Фото: 24 канал

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновані в результаті надзвичайної ситуації військового характеру, викликаної збройною агресією Російської Федерації".

Про це пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Розмір компенсації постраждалим буде визначатися за показниками опосередкованої вартості будівництва житла в регіонах України, але не більше 300 тисяч грн.

Бюджетні кошти будуть розподілятися серед громадян на підставі інформації про житло потерпілих, яку будуть збирати регіональні органи соціального захисту населення та органи місцевого самоврядування.

Наголошується, що потерпілими визнаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, житлові будинки або квартири яких пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації, викликаної збройною агресією РФ. Грошова компенсація буде надаватися потерпілим, які є власниками житла на контрольованій урядом України території, і яке було зруйноване після 14 квітня 2014 року.

Обстеження пошкодженого і зруйнованого житла, його облік будуть проводити органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації. Також вони будуть складати списки постраждалих та видавати довідки про визнання особи потерпілим у результаті зазначеної НС.

Рішення про надання грошової компенсації на основі складених списків будуть приймати спеціальні комісії, утворені при органах місцевого самоврядування та за військово-цивільних адміністраціях. Ця комісія буде визначати і розмір грошової компенсації, яка буде виплачуватися постраждалим.

Нагадаємо, сьогодні також Кабмін затвердив стратегію реформування держбанків.