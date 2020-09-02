Лісова пожежа на Харківщині: вогонь перекинувся на житлові будинки

Станом на 17.00 загасити вогонь не вдається

Станом на 17.00 загасити вогонь не вдається

Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучили додаткові сили рятувальників та спеціальний потяг.

Про це пише RegioNewsз посиланням на ДСНС України.

Як відомо, 2 вересня о 12:55 надійшло повідомлення про пожежу 80 га хвойного лісу Дворічанського лісництва Куп’янського лісгоспу на околиці с. Горобівка Дворічанського району Харківської області.

Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом.

До місця події направлені додаткові 10 відділень служби порятунку з міста Харкова та інших районних підрозділів області. Крім того, задіяно пожежний потяг та 5 одиниць техніки лісгоспу.

Наразі триває ліквідація пожежі. Від Головного управління ДСНС у Харківській області залучено 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу.

Дворічанський район: триває ліквідація масштабної лісової пожежі 2 вересня о 12:55 на номер "101" надійшло повідомлення... Опубліковано Головне управління ДСНС України у Харківській області Середа, 2 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні на Прикарпатті також палало підприємство.