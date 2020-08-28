Повернення в "лихі 90-ті": Зеленський відреагував на стрілянину під Харковом
Президент України Володимир Зеленський вважає, що приналежність до певних політичних сил не повинна бути виправданням злочинів і подякував силовикам за ефективність при затриманні підозрюваних у стрілянині на трасі Київ-Харків.
Як передає RegioNews, про це президент написав у своєму Telegram-каналі.
Ефективність правоохоронців, за словами президента, має стати нормою.
Суспільство має згадати що в державі є поліція і є закон. А громадянин — отримати відчуття захищеності. Ні приналежність до певних політичних сил, ні прихильність різним ідеологіям, віросповідань, поглядів, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів" , — написав він.
Глава держави додав, що саме безкарність породжує вседозволеність, а значить, "розслідування по таких справах повинно відбуватися якомога швидше, а суди повинні приймати рішення, керуючись виключно буквою закону, а не політичною кон'юнктурою".
"Ми десятиліттями слухали гасло "Закон — один для всіх". Але бачимо, до чого призводять пусті обіцянки! Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" з зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні — отримувати реальне покарання", — підсумував президент.
Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, в нападі Ківа звинуватив націоналістів.
Пізніше в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше "Нацкорпус" спростував причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. У наслідку нападників на автобус під Харковом затримали.
Також з'явилося відео нападу на автобус з активістами біля Харкова.
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