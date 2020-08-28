Повернення в "лихі 90-ті": Зеленський відреагував на стрілянину під Харковом

Суспільство має згадати про існування поліції, вважає президент

Суспільство має згадати про існування поліції, вважає президент

Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що приналежність до певних політичних сил не повинна бути виправданням злочинів і подякував силовикам за ефективність при затриманні підозрюваних у стрілянині на трасі Київ-Харків.

Як передає RegioNews, про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

Ефективність правоохоронців, за словами президента, має стати нормою.

Суспільство має згадати що в державі є поліція і є закон. А громадянин — отримати відчуття захищеності. Ні приналежність до певних політичних сил, ні прихильність різним ідеологіям, віросповідань, поглядів, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів" , — написав він.

Глава держави додав, що саме безкарність породжує вседозволеність, а значить, "розслідування по таких справах повинно відбуватися якомога швидше, а суди повинні приймати рішення, керуючись виключно буквою закону, а не політичною кон'юнктурою".

"Ми десятиліттями слухали гасло "Закон — один для всіх". Але бачимо, до чого призводять пусті обіцянки! Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" з зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні — отримувати реальне покарання", — підсумував президент.

Нагадаємо, 27 серпня на Харківщині розстріляли автобус організації Іллі Ківи, є поранені, в нападі Ківа звинуватив націоналістів.

Пізніше в МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція відкрила кримінальне провадження.

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