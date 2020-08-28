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28 августа 2020, 08:41 3

Возвращение в "лихие 90-е": Зеленский отреагировал на стрельбу под Харьковом

28 августа 2020, 08:41 3
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Общество должно вспомнить о существовании полиции, считает президент
Общество должно вспомнить о существовании полиции, считает президент
Фото: РБК-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что принадлежность к определенным политическим силам не должна быть оправданием преступлений и поблагодарил силовиков за эффективность при задержании подозреваемых в стрельбе на трассе Киев-Харьков.

Как передает RegioNews, об этом президент написал в своем Telegram-канале.

Эффективность правоохранителей, по словам президента, должна стать нормой.

Общество должно вспомнить что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин — получить ощущение защищенности. Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений" , — написал он.

Глава государства добавил, что именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, "расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой".

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон — один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные — получать реальное наказание", — подытожил президент.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы, есть раненые, в нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.

Позже "Нацкорпус" опроверг причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. В последствии нападавших на автобус под Харьковом задержали.

Также появилось видео нападения на автобус с активистами возле Харькова.

"С мускулами и без мозгов”: Аваков о нападении на автобус в Харьковской области и пообещал жесткое наказание для нападавших.

Владимир Зеленский стрельба автобус Харьков авто Харьковская область Нацкорпус
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