Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про підвищення мінімальної зарплати

Мінімальну зарплату пропонується підвищити до 5 тисяч гривень

Мінімальну зарплату пропонується підвищити до 5 тисяч гривень

Фото з відкритих джерел

Глава держави Володимир Зеленський в четвер, 6 серпня, зареєстрував у Верховній раді законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради, пише Regionews.

Заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів пояснила, що основним джерелом для фінансування такого зростання мінімалки стане, в першу чергу, економія на обслуговуванні державного боргу. Вона додала, що проект закону пропонує зміни до державного бюджету.

Раніше в Офісі президента анонсували, що цей документ парламентарії можуть розглянути в ході позачергової сесії Ради.