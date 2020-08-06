Предприниматели "Барабашово" обратились к президенту Зеленскому
Ассоциация предпринимателей харьковского торгового центра «Барабашово» обратилась к Президенту Владимира Зеленского с просьбой о помощи, чтобы остановить "беспредел местных чиновников".
Как передает Укринформ, об этом сообщил в Facebook руководитель прессслужбы торгового центра Сергей Зайцев, обнародовав открытое письмо к Президенту.
Обратиться к Зеленскому, говорится в тексте письма, предпринимателей заставила ситуация вокруг строительства скандальной дороги через ТЦ "Барабашово" до Салтовского жилмассива, из-за чего на рынке будут демонтированы, по данным ассоциации, около 50 000 тысяч мест.
Шесть коллективных обращений к Президенту, три - к депутатскому составу Верховной Рады, четыре - к генпрокурору, два - к министру внутренних дел Украины - столько раз мы обращались к руководителям центральных органов власти и к Вам в частности. В ответ - формальные отписки или вообще молчание ", - говорится в тексте письма.
Предприниматели пишут, что "боевики, которых привлекает власть для защиты незаконных работ, крушат палатки активистов, бьют женщин, а затем свободно разгуливают на свободе:
Полиция вносит данные в ЕРГР только по решению суда, хотя по заявлениям коммунальщиков и представителей мэрии записи в ЕГРГ появляются мгновенно", говорится в письме.
В открытом письме предприниматели просят Президента "сказать свое слово ... Вы последний рубеж".
Если наш вопрос не будет решен, - говорится в письме, - ... харьковчане проведут ряд бессрочных акций протеста". В частности, речь идет о возможном перекрытии дорог государственного значения, на гражданскую хода в столицу и объявления "майдана предпринимателей".
Опубліковано Сергеєм Зайцевим Середа, 5 серпня 2020 р.
Напомним, владелец рынка "Барабашово" нардеп Фельдман подав у суд на мера Харкова Кернеса из-за скандального строительства дороги.