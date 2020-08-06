Предприниматели "Барабашово" обратились к президенту Зеленскому

Обращение обусловлено строительством дороги через рынок "Барабашово"

Обращение обусловлено строительством дороги через рынок "Барабашово"

Фото: Википедия

Ассоциация предпринимателей харьковского торгового центра «Барабашово» обратилась к Президенту Владимира Зеленского с просьбой о помощи, чтобы остановить "беспредел местных чиновников".

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Facebook руководитель прессслужбы торгового центра Сергей Зайцев, обнародовав открытое письмо к Президенту.

Обратиться к Зеленскому, говорится в тексте письма, предпринимателей заставила ситуация вокруг строительства скандальной дороги через ТЦ "Барабашово" до Салтовского жилмассива, из-за чего на рынке будут демонтированы, по данным ассоциации, около 50 000 тысяч мест.

Шесть коллективных обращений к Президенту, три - к депутатскому составу Верховной Рады, четыре - к генпрокурору, два - к министру внутренних дел Украины - столько раз мы обращались к руководителям центральных органов власти и к Вам в частности. В ответ - формальные отписки или вообще молчание ", - говорится в тексте письма.

Предприниматели пишут, что "боевики, которых привлекает власть для защиты незаконных работ, крушат палатки активистов, бьют женщин, а затем свободно разгуливают на свободе:

Полиция вносит данные в ЕРГР только по решению суда, хотя по заявлениям коммунальщиков и представителей мэрии записи в ЕГРГ появляются мгновенно", говорится в письме.

В открытом письме предприниматели просят Президента "сказать свое слово ... Вы последний рубеж".

Если наш вопрос не будет решен, - говорится в письме, - ... харьковчане проведут ряд бессрочных акций протеста". В частности, речь идет о возможном перекрытии дорог государственного значения, на гражданскую хода в столицу и объявления "майдана предпринимателей".

Напомним, владелец рынка "Барабашово" нардеп Фельдман подав у суд на мера Харкова Кернеса из-за скандального строительства дороги.