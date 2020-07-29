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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 липня 2020, 13:38 4

Нардеп Фельдман подав у суд на мера Харкова Кернеса

29 липня 2020, 13:38 4
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Кернес покищо ніяк не відреагував на судовий позов
Кернес покищо ніяк не відреагував на судовий позов
Фото: mykharkov
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Народний депутат від ОПЗЖ Олександр Фельдман подав позов до суду про захист честі і гідності на мера Харкова Генадія Кернеса.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Він вважає наклепом звинувачення у його причетності до підпалу техніки на місці будівництва дороги через ринок "Барабашово" у Харкові.

Як я і обіцяв, подав до суду позов про захист честі і гідності з приводу поширеного Кернесом заяви про те, що нібито я організував підпалив будівельної техніки", - написав він.

Фельдман також заявив, що у позові не став вимагати від Кернеса матеріальної компенсації, тому що вважає, що її "довелося б виплачувати з міського бюджету, тобто з кишені харків'ян".

Сам Кернес покищо ніяк не відреагував на судовий позов від Фельдмана.

Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ отримав чверть мільйона стипендії як "почесний громадянин Харкова", кошти Олександру Фельдману виплатила Харківська міська рада.

18 червня у Харкові підприємці ринку "Барабашово" вийшли на протест, так як міська влада хоче побудувати через ринок дорогу до житлового масиву.

суд Харьків ринок Геннадій Кернес Олександр Фельдман
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