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26 червня 2020, 13:42 1

Дефіцит кадрів: У Харкові не можуть відкрити реанімацію для лікування COVID-19 хворих

26 червня 2020, 13:42 1
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Для вирішення кадрового питання планують залучити випускників медичних вузів
Для вирішення кадрового питання планують залучити випускників медичних вузів
Фото: з відкритих джерел
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Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти Володимир Корсунов повідомив, що в обласній інфекційній лікарні через брак персоналу не можуть відкрити реанімаційне відділення для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Про це зраджує RegioNews з посиланням на "Харків Times".

В Харківській обласній інфекційній лікарні важкого хворого з коронавірусом розмістили в коридорі, оскільки реанімаційне відділення переповнене. У відділенні, за словами лікаря, лежить 12 пацієнтів.

Доставили тринадцяте ліжко, в коридор під реанімацію. Щоб пацієнт був під наглядом лікарів. Практично відразу поступила жінка у важкому стані", - повідомив Корсунов.

За словами директора обласної інфекційної лікарні Павла Нартова, за період з 1 квітня по 24 червня з лікарні звільнилися два лікаря-інфекціоніста (обом по 70 років), лікар-бактеріолог, 10 медичних сестер і 15 санітарок. У той же час на місце звільнених прийшли нові співробітники, і завдяки цьому вдалося уникнути гострого кадрового дефіциту.

Для вирішення кадрового питання в харківських лікарнях планують залучити випускників медичних вузів та коледжів та інтернів.

Раніше повідомлялося, що в місті Вараш на Рівненщині медичні працівники державної спеціалізованої медико-санітарної частини №3 вийшли на попереджувальну акцію протесту.

Харьків медики бюджет коронавірус інфекції
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