Зґвалтування в Кагарлику: жертву не хотіли оглядати місцеві лікарі

Медики не хотіли мати проблем з поліцією

Медики не хотіли мати проблем з поліцією

Фото: УП

Після побиття і зґвалтування поліцейськими мешканку Кагарлика Нелю Погребицьку не хотіли оглядати місцеві лікарі, буцімто через страх розправи.

Як передає RegioNews, про це йдеться в інтерв'ю жертви "Українській правді".

Лікарі не хотіли дивитися в Кагарлику мене. І в Обухові не хотіли. Кажу, у мене тут живіт ріже, болить, то вони тільки так, помацала і все. Сказали, що не хочуть мати проблем з поліцією... Не дивилися мене", - зазначає вона.

На детальний огляд до лікарів Погребицька так і не потрапила через відсутність документів. Їх вилучили в поліцейському відділенні і не віддали.

Курточку через вікно мою викинув, а паспорт так і не віддав. Де він міг подітися — не знаю", - сказала Погребицька.

За її словами, в Кагарлику ще є постраждалі дівчата від дій поліцейських, які готові підтримати в суді.

Нагадаємо, в поліцейський відділок вона ходила для дачі свідчень у справі про пограбування магазину. Нібито в ньому підозрювали чоловіка, з яким Погребицкая бачилася як раз в той вечір у спільного знайомого – її сусіда.

Однак замість допиту дівчину били, надягали протигаз, розбили ніс. Бив її Микола Кузів, він же погрожував їй за розголошення. Домагався і зґвалтував Погребицкую Сергій Сулима, який під ранок відпустив її з ділянки.

Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.

Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Миколи Кузіва, якого підозрюють в участі в тортури і зґвалтування жінки.