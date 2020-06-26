"Медики не раби": на Рівненщині на акцію протесту вийшли лікарі

Медики просять зарплату, а в бюджеті міста не вистачає коштів

Медики просять зарплату, а в бюджеті міста не вистачає коштів

Фото: Facebook

У місті Вараш на Рівненщині медичні працівники державного спеціалізованого медико-санітарної частини №3 вийшли на попереджувальну акцію протесту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Медики вимагають у держави негайної виплати заробітної плати та вирішення проблеми фінансування лікарні.

У разі ж, якщо уряд України не зверне увагу на проблеми медиків міста, то вони будуть голодувати та припинять надавати медичну допомогу.", - написав міський голова Вараша Сергій Анощенко у Facebook.

Як розповів начальник СМСЧ №3 Олександр Коцюбинский, зараз державний заклад опинився у підвішеному стані, коли почався другий етап медреформи, бо зараз якраз триває процес передачі їх – місту. Депутати міськради підтримали їх програмою і передбачили фінансування на квітень, травень, червень, але дали гроші лише на два місяці.

Нам потрібна загальна сума на утримання закладу і зарплату – 5 млн 166 тис на червень. По економії фонду частково зміг виплатити аванс, а на зарплату в закладу немає грошей, не можемо в повні мірі забезпечити оплату медикаментів, послуг і так далі. Комунальні –місто оплачує", – розповів Коцюбинський.

У зв'язку з відсутністю фінансування медчастини депутати просили терміново скликати сесію.

Раніше повідомлялось, що персонал харківського центру медицини катастроф влаштував пікет на території станції "швидкої допомоги".