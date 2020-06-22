В Харькове бастовали рабочие завода "Электротяжмаш"

Люди не вышли на работу и обвинили руководство в доведении предприятия до предбанкротного состояния

Люди не вышли на работу и обвинили руководство в доведении предприятия до предбанкротного состояния

Фото: "Харьков News"

Задержки зарплат на одном из крупнейших предприятий Харькова - государственном заводе "Электротяжмаш" - стали причиной забастовки рабочих.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Харьков News". Сотрудники госпредприятия сегодня не вышли на работу и, собравшись у административного корпуса "Электротяжмаша", обвинили исполняющего обязанности генерального директора предприятия Виктора Бусько в доведении завода до предбанкротного состояния. "На "Электротяжмаше" забастовка, люди остались без зарплаты. Жалуются, что руководство все спиз*ило. Денег нет. И.о. гендиректора завода "Электротяжмаш" Бусько довел предприятие до предбанкротного состояния", - сообщил "Харьков News" с места событий. Ранее сообщалось, что прокурор Харьковской области Александр Фильчаков сообщил, что в помещениях ГП "Завод "Электротяжмаш" проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия в деле о растрате государственного имущества. Позже выяснилось, что представителю высшего руководства, а также одному из директоров государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" сообщено о подозрении в растратах и хищении на сумму более 1,2 млн грн.

.