Протести чорнобильців у Харкові: учасники акції заблокували лікарню (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Люди вимагають виключити лікарню з переліку опорних у боротьбі з коронавірусом

Люди вимагають виключити лікарню з переліку опорних у боротьбі з коронавірусом

Фото: suspilne.media

Представники чорнобильських організацій протестують проти відкриття диспансеру радіаційного захисту для прийому хворих на COVID-19.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує RegioNews.

Біля лікарні зібралось кілька десятків людей. Вони тримають плакати з написами: "Руки геть від Чорнобильської лікарні Харкова", "Вимагаємо виконання конституції та законів України".

За словами протестувальників, влада "під виглядом якихось коронавірусних хворих хоче забрати Чорнобильську лікарню".

Один із учасників під час виступу перед протестувальниками заявив, що приміщення лікарні не відповідає "спеціальним санітарним вимогам".

"Умов, щоб мити і дезінфікувати стіни, підлогу паркетну, абсолютно немає", - сказав він.

За словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Геннадія Бондарчука, лікарня працює "у нормальному режимі", а медзаклад "забезпечений усім необхідним" для прийому хворих на COVID.

Крім того, директорка закладу Ірина Пирогова повідомила, що вони отримали розпорядження про відкриття диспансеру радіаційного захисту для прийому хворих на коронавірус.

Відомо, що з обласної інфекційної лікарні перевозять пацієнтів, які знаходяться у найбільш важкому стані.

Поліція намагалася відтіснити натовп.

Раніше повідомлялось, що медичний заклад ще не приймає хворих на COVID-19. У разі потреби про це буде прийняте окреме рішення.

В ОДА зазначають, що, розуміючи особливий статус "чорнобильців", готові забезпечити їхні соціальні гарантії та вирішити питання з плановою госпіталізацією в інші медичні заклади, що підпорядковані обласній раді та адміністрації.