У Харкові на заводі "Електроважмаш" проводяться обшуки - прокуратура

Збитки, завдані "Електроважмашу" внаслідок двох постачань тягових агрегатів в РФ, становлять більше 1 млн гривень

Збитки, завдані "Електроважмашу" внаслідок двох постачань тягових агрегатів в РФ, становлять більше 1 млн гривень

Фото: khar.gp.gov.ua

Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков повідомив, що в приміщеннях ДП “Завод "Електроважмаш“ проводяться обшуки з метою вилучення доказів злочинної діяльності посадових осіб підприємства у справі про розтрату державного майна.

За словами Фільчакова, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років посадовими особами підприємства за відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його керівника укладено низку завідомо збиткових угод.

Під виглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів та запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалась напряму з ДП "Завод "Електроважмаш" до Брянського машинобудівного заводу, який є найбільшим виробником маневрових та магістральних тепловозів у Російській Федерації.", - йдеться у повідомленні.

Усі розрахунки проводились у російських рублях. При цьому продукція ДП реалізовувалась за вартістю, значно нижчою від фактичної собівартості.

За попередньо встановленими даними, внаслідок здійснення лише двох поставок тягових агрегатів державному підприємству заподіяно шкоду на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень.

В приміщеннях "Електроважмашу" проводяться обшуки з метою вилучення доказів злочинної діяльності посадових осіб підприємства, зокрема - щодо реалізації за аналогічною схемою інших видів продукції. Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України задокументувала мільйонні зловживання посадовців Регіональної філії "Львівська залізниця" під час закупівель запчастин для рухомого складу.