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22 червня 2020, 14:51 3

Протести чорнобильців: до харківської лікарні забрали двох поліцейських

22 червня 2020, 14:51 3
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В одного з них - закрита черепно-мозкова травма, а у іншого - забій щиколотки
В одного з них - закрита черепно-мозкова травма, а у іншого - забій щиколотки
Фото: suspilne.media
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Після відкриття Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту для прийому хворих на коронавірус відбулася сутичка між представниками чорнобильських організацій та правоохоронцями. Після чого, "швидка" госпіталізувала двох поліцейських.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує RegioNews.

Поліцію викликали, оскільки чорнобильці перешкоджали проїзду спецтранспорту з тяжкохворим усередині.

За словами директора Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, правоохоронців вдарили під час заворушень.

Їх хтось штурхнув воротами, коли намагалися їх закрити. Вони не чекали цього і впали... Відштовхнули, мабуть, воротами. Один впав та вдарився потилицею об асфальт", — сказав він.

Відомо, що постраждалі - співробітники Шевченківського відділу поліції.

В свою чергу, одна із учасників мітингу розповіла, що вони стояли біля воріт, "щоб зберегти лікарню, єдину у Харкові, куди можуть поступити чорнобильці і їх вилікують".

Ми стояли біля забору, і ці у чорному нас збили, пройшли по нас, зняли ворота і пустили машину", - повідомила вона.

Нагадаємо, представники чорнобильських організацій протестують проти відкриття диспансеру радіаційного захисту для прийому хворих на COVID-19.

коронавірус протест митинг Харьків лікарні
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