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22 червня 2020, 12:14 5

Крали гроші з рахунків іноземців: у Харкові викрили хакерів

22 червня 2020, 12:14 5
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Вилучено цінностей на 12 млн гривень
Вилучено цінностей на 12 млн гривень
Фото: СБУ
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У Харківській області викрили злочинну групу, яка займалася викраденням грошей з банківських карт.

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник пресцентру СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Так, за його даними, до угруповання входило 15 осіб. Вони використовували шкідливе програмне забезпечення, через яке викрадали реквізити електронних банківських рахунків громадян США, Європи, України і їх персональні дані.

Викрадені гроші вони переводили на власні рахунку через електронні платіжні сервіси, в тому числі російські - заборонені в Україні.

Було проведено 16 обшуків за місцем роботи хакерів і в помешканнях фігурантів справи.

Виявлено понад 40 одиниць комп'ютерної техніки з фотографіями і реквізитами іноземних банківських карт і іншими доказами використання шкідливих програм. Також вилучено банківські картки, готівкові гроші і цінності на суму понад 12 млн грн, документи на рухоме і нерухоме майно в Україні і за кордоном.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до махінацій.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині Служба безпеки України викрила розробника шпигунського програмного забезпечення, яке надавало прихований віддалений доступ до персональних даних.

хакери СБУ правоохоронці Харьків гроші
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