Крали гроші з рахунків іноземців: у Харкові викрили хакерів

Вилучено цінностей на 12 млн гривень

Вилучено цінностей на 12 млн гривень

Фото: СБУ

У Харківській області викрили злочинну групу, яка займалася викраденням грошей з банківських карт.

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник пресцентру СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Так, за його даними, до угруповання входило 15 осіб. Вони використовували шкідливе програмне забезпечення, через яке викрадали реквізити електронних банківських рахунків громадян США, Європи, України і їх персональні дані.

Викрадені гроші вони переводили на власні рахунку через електронні платіжні сервіси, в тому числі російські - заборонені в Україні.

Було проведено 16 обшуків за місцем роботи хакерів і в помешканнях фігурантів справи.

Виявлено понад 40 одиниць комп'ютерної техніки з фотографіями і реквізитами іноземних банківських карт і іншими доказами використання шкідливих програм. Також вилучено банківські картки, готівкові гроші і цінності на суму понад 12 млн грн, документи на рухоме і нерухоме майно в Україні і за кордоном.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до махінацій.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині Служба безпеки України викрила розробника шпигунського програмного забезпечення, яке надавало прихований віддалений доступ до персональних даних.