Обшуки на "Електротяжмаші": двом чиновникам повідомили про підозру

Сума збитків завданих підприємству становить 1,2 мільйона гривень

Сума збитків завданих підприємству становить 1,2 мільйона гривень

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області, передає RegioNews.

Прокуратура встановила, що між "Електроважмаш" і підприємством, розташованим в Лондоні, був укладений договір на поставку обладнання. У період з грудня 2019 по квітень 2020 один з директорів заводу, погоджуючи поставки тягового агрегату, достовірно знав, що його планова собівартість і фактична вартість виробництва вище ціни продажу.

Незважаючи на це, керівник підписав специфікацію та додаткову угоду, згідно з яким передбачена поставка агрегату покупцеві за заниженою ціною.

В подальшому один з директорів ДП підписав дві міжнародні товарно-транспортні накладні, згідно з якими підприємство відвантажило чотири одиниці тягового агрегату на користь іноземного підприємства. При цьому встановлено, що кінцевим вантажоодержувачем є Брянський машинобудівний завод, який є найбільшим виробником маневрових і магістральних тепловозів в Російській Федерації.

Представнику вищого керівництва заводу, який підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 759 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Санкція ч. 4 ст. 191 КК України, по якій повідомлено про підозру директору підприємства, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що прокурор Харківської області Олександр Фільчаков повідомив, що в приміщеннях ДП "Завод "Електроважмаш" проводяться обшуки з метою вилучення доказів злочинної діяльності посадових осіб підприємства у справі про розтрату державного майна.