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18 червня 2020, 15:25 9

У Харківській ОДА скоротять 190 посад і створять новий департамент

18 червня 2020, 15:25 9
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Чисельність співробітників адміністрації зменшиться приблизно на 20%
Чисельність співробітників адміністрації зменшиться приблизно на 20%
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Головою Харківської облдержадміністрації Олексієм Кучером підписано розпорядження про майбутні кардинальні зміни в ХОДА.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Харківської ОДА.

Про деякі деталі реорганізації розповів голова ОДА Олексій Кучер.

Так, скоротиться чисельність працівників адміністрації – приблизно на 20% або 190 посад. Буде ліквідовано дублювання функцій у підрозділах, робочі процеси оптимізують, діяльність 6-ти юридичних осіб припиниться.

Планується ліквідувати дисбаланс в заробітній платі співробітників. Розподіляти кошти між підрозділами та РДА буде незалежна структура.

На тлі скорочень та реорганізації планується, тим не менш, створення нового департаменту - цифровий трансформації регіону, який буде відповідати за політику в області диджитализации.

Управління внутрішнього аудиту буде контролювати витрачання бюджетних коштів та дотримання законодавства обласній та районних адміністраціях.

Раніше повідомлялося, що Михайло Черняк звільнився з посади заступника голови Харківської облдержадміністрації.

Голова Харківської ОДА взяв на роботу чиновника, звільненого з Херсонської ОДА після концерту з відвертими танцями до 8 березня.

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