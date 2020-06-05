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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
05 червня 2020, 16:55 11

На Харківщині викрили незаконні поставки медзасобів до ОРДЛО

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05 червня 2020, 16:55 11
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Продукцію закуповували в аптеках і переправляли через лінію розмежування як гуманітарну допомогу
Продукцію закуповували в аптеках і переправляли через лінію розмежування як гуманітарну допомогу

На Харківщині Служба безпеки України викрила факти незаконних поставок ліків та захисних медичних засобів до терористичної організації «ДНР».

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Місцева мешканка організувала поставки продукції до тимчасово окупованих районів Донецької області на адресу структурних підрозділів фейкового "міністерства охорони здоров’я ДНР."

Зловмисниця отримувала замовлення від представників так званого "МОЗ ДНР" на необхідні їм медичні засоби. Вона закуповувала їх в офіційних аптечних мережах та у контрафактних виробників на Харківщині, після чого переправляла до лінії розмежування під виглядом гуманітарної допомоги. Потім лікарські засоби дрібними партіями кур’єри перевозили на тимчасово окуповані території.

Затримали зловмисницю у Харкові під час спроби відправки чергової партії медичної продукції.

Правоохоронці вилучили лікарські засоби, захисні маски, медичні матеріали та засоби дезінфекції.

Вирішується питання щодо повідомлення організаторці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для перевірки можливої причетності виробників та постачальників медичної продукції, у тому числі контрафактної, до фактів фінансування сепаратизму.

Нагадаємо, що вчора також стало відомо, що голова Харківської ОДА Олексій Кучер орендує квартиру у сепаратиста, внесеного до бази "Миротворця". Сам Кучер пояснює, що не знає цього чоловіка особисто і договір оренди підписував не він.


СБУ кордон сепаратизм Харьків ДНР ліки маски гуманітарна допомога Харківська область
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