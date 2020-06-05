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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
05 июня 2020, 16:55 10

На Харьковщине разоблачили незаконные поставки медсредств в ОРДЛО

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05 июня 2020, 16:55 10
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Продукцию закупали в аптеках и переправляли через линию разграничения как гуманитарную помощь
Продукцию закупали в аптеках и переправляли через линию разграничения как гуманитарную помощь

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила факты незаконных поставок лекарств и защитных медицинских средств в террористическую организацию «ДНР».

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Местная жительница организовала поставки продукции во временно оккупированные районы Донецкой области в адрес структурных подразделений фейкового "министерства здравоохранения ДНР".

Злоумышленница получала заказы от представителей так называемого "Минздрава ДНР" на необходимые им медицинские средства. Она закупала их в официальных аптечных сетях и у контрафактных производителей на Харьковщине, после чего переправляла к линии разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем лекарственные средства мелкими партиями курьеры перевозили на временно оккупированные территории.

Задержали злоумышленницу в Харькове во время попытки отправки очередной партии медицинской продукции.

Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции.

Решается вопрос относительно сообщения организатору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма.

Напомним, что вчера также стало известно, что гпредседатель Харьковской ОГА Алексей Кучер арендует квартиру в сепаратиста, внесенного в базу "Миротворца". Сам Кучер объясняет, что не знает этого человека лично и договор аренды подписывал не он.


СБУ граница сепаратизм Харьков ДНР лекарства маски гуманитарная помощь Харьковская область
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