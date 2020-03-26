МОЗ замовчує про хворих коронавірусом у Харкові - депутат міської ради

Перший випадок захворювання коронавірусом зафіксували днями у Харкові у заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, але в офіційній статистиці МОЗ облцентр не вказано

Фото: objectiv.tv

Перший випадок захворювання коронавірусом зафіксували днями у Харкові у заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, але в офіційній статистиці МОЗ облцентр не вказано

Як передає RegioNews, про це повідомив депутат Харківської міської ради, співзасновник "Харківського антикорупційного центру" Ігор Черняк на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначає депутат, інформація про Скоробогача була підтверджена всіма ще 23 березня, але після повернення з Європи він виходив на роботу.

"Більше того, за тією інформацією, яка у мене є - йому викликали швидку безпосередньо в будівлю облради на Сумській,64. Тобто - він перебував у Харкові і мав контакти в Харкові, в тому числі - з медперсоналом, що дуже важливо", - написав Черняк.

Він задається питанням, чому за статистикою МОЗ по Харкову - нуль осіб хворих і яким чином замглави облради був госпіталізований в Київ, хто здійснював перевезення і яким протоколами МОЗ це відповідає?

Черняк зазначає, що всього кілька співробітників апарату облради були ізольовані, а також була проведена дезінфекція кабінету, чого не скажеш про всю будівлю облради.

"Продовжуємо. Хто встановив коло його спілкування? За офіційними даними кілька співробітників апарату облради були ізольовані, а також була проведена дезінфекція кабінету. Кабінет - це ок, звичайно. А як бути з усім будинком на Сумській,64?", - уточнює він.

Також за його словами, коронавірус у Скоробогача був підтверджений ще в суботу, 21 березня, але в ЗМІ ця інформація потрапила тільки 23-го.

"В офіційній статистиці досі по Харкову - тиша!", - додав депутат.

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Нагадаємо, увечері 20 березня виявили коронавірус у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - Вікторії, яка повернулася з Франції, але до Харкова не приїжджала.

Пізніше госпіталізували і її чоловіка. Через кілька днів стало відомо, що Володимир також хворий на коронавірус. При цьому після повернення з Європи він приїжджав у Харків і ходив на роботу в облраду. Сім'я Скоробагачів лікується в київській клініці.

23 березня до будівлі Харківської обласної ради, що по вул. Сумська, 64, завітали працівники санепідслужби для проведення дезинфекції - провели дезенфекцию приміщень і документів.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині ввели режим надзвичайної ситуації.

Станом на 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.