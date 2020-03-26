Розшук через COVID-19: на Харківщині десять людей втекли з самоізоляції

У Харківській області інформаційну згоду на самоізоляцію у зв’язку з загрозою поширення COVID-19 підписали більше 200 людей

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У Харківській області інформаційну згоду на самоізоляцію у зв’язку з загрозою поширення COVID-19 підписали більше 200 людей

Як передає RegioNews, про це в ефірі Суспільне: Харків розповіла головний державний санітарний лікар Харківщини Любов Махота.

"Була постанова головного державного санітарного лікаря і лише з ранку минулої неділі (22 березня, - Ред.) розпочалося збирання інформаційної згоди, вона збирається прикордонниками і передається до нашої установи", - сказала вона.

За її словами, з 211 осіб, які мали оформити згоду на самоізоляцію, зробили це не всі.

"Десять людей на сьогоднішній день перебувають в розшуку", - уточнила лікар і додала, що для розшуку лабораторний центр співпрацює з поліцією.

Як зазначила Махота, іноді люди, які відмовляються від самоізоляції, дають неіснуючі телефонні номери або неправильні адреси.

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Нагадаємо, увечері 20 березня виявили коронавірус у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - Вікторії, яка повернулася з Франції, але до Харкова не приїжджала.

Пізніше госпіталізували і її чоловіка. Через кілька днів стало відомо, що Володимир також хворий на коронавірус. При цьому після повернення з Європи він приїжджав у Харків і ходив на роботу в облраду. Сім'я Скоробагачів лікується в київській клініці.

23 березня до будівлі Харківської обласної ради, що по вул. Сумська, 64, завітали працівники санепідслужби для проведення дезинфекції - провели дезенфекцию приміщень і документів.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині ввели режим надзвичайної ситуації.

Станом на 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.