Через "коронавірусного" чиновника у Харківській облраді провели дезинфекцію
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГородХ.
Так, санепідслужба провела дезенфекцию приміщень і документів.
"Частина працівників буде працювати дистанційно, інших відправили в сувору ізоляцію", - відзначили в прес-службі облради.
За словами голови депутатського корпусу Сергія Чернова, аразі вирішується питання щодо роботи постійних комісій в онлайн-режимі, а також вивчаються можливості проведення пленарних засідань.
"Питання вирішуються в скайп-форматі з працівниками виконавчого апарату, триває підготовка договірної документації, оцінюються проекти обласного конкурсу "Разом у майбутнє"", - наголосили в облраді.
Нагадаємо, що увечері 20 березня виявили коронавірус у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - Вікторії, яка повернулася з Франції, але до Харкова не приїжджала.
Пізніше госпіталізували і її чоловіка. Через кілька днів стало відомо, що Володимир також хворий на коронавірус. При цьому після повернення з Європи він приїжджав у Харків і ходив на роботу в облраду. Сім'я Скоробагачів лікується в київській клініці.
Раніше повідомлялося, що на Харківщині ввели режим надзвичайної ситуації.
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