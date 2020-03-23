Через "коронавірусного" чиновника у Харківській облраді провели дезинфекцію

До будівлі Харківської обласної ради, що по вул. Сумська, 64, завітали працівники санепідслужби для проведення дезинфекції

Фото: ГородХ

До будівлі Харківської обласної ради, що по вул. Сумська, 64, завітали працівники санепідслужби для проведення дезинфекції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГородХ.

Так, санепідслужба провела дезенфекцию приміщень і документів.

"Частина працівників буде працювати дистанційно, інших відправили в сувору ізоляцію", - відзначили в прес-службі облради.

За словами голови депутатського корпусу Сергія Чернова, аразі вирішується питання щодо роботи постійних комісій в онлайн-режимі, а також вивчаються можливості проведення пленарних засідань.

"Питання вирішуються в скайп-форматі з працівниками виконавчого апарату, триває підготовка договірної документації, оцінюються проекти обласного конкурсу "Разом у майбутнє"", - наголосили в облраді.

Нагадаємо, що увечері 20 березня виявили коронавірус у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - Вікторії, яка повернулася з Франції, але до Харкова не приїжджала.

Пізніше госпіталізували і її чоловіка. Через кілька днів стало відомо, що Володимир також хворий на коронавірус. При цьому після повернення з Європи він приїжджав у Харків і ходив на роботу в облраду. Сім'я Скоробагачів лікується в київській клініці.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині ввели режим надзвичайної ситуації.

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