Кернес підкорився: в Харкові закрили школи і садочки на карантин

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявляє, що рішення щодо закриття дитячих садків і шкіл на карантин було вимушеним

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявляє, що рішення щодо закриття дитячих садків і шкіл на карантин було вимушеним

Свою позицію щодо карантину мер висловив сьогодні, 13 березня, на своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Так, міський голова вважає необґрунтованим відправляти на карантин 200 тис. дітей, коли у місті немає жодного хворого коронавірусом.

Крім того він заявив, що місцева влада краще знає епідситуацію в містах, ніж Кабінет Міністрів.

"Здоровий глузд говорить про те, що Кабінет Міністрів, який прийняв рішення про загальнонаціональний карантин, питання закриття шкіл та садків повинен був передати на розгляд місцевої влади, яка краще обізнана щодо епідситуації, ніж столиця. У четвер ми уважно вивчили Постанову Кабінету Міністрів щодо карантину. На жаль, з точки зору українського законодавства, воно не залишила нам люфту для прийняття рішення на користь харків'ян, не залишила нам ні найменшої можливості не закривати школи і дитячі сади. Я як міський голова проти таких заходів. Це зроблено центральною владою без будь-яких консультацій з органами місцевого самоврядування. Ситуація з карантином говорить ще і про те, що Україні просто необхідна справжня, а не фейкова, децентралізація, і я вважаю, що це питання перед Верховною Радою повинна поставити Асоціація міст України", - заявив Геннадій Кернес.

Він також закликав харків'ян не панікувати і підкреслив, що лікувальні установи Харкова повністю підготовлені до можливого прийому городян з підозрою на коронавірус.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес ухвалив рішення, що у зв'язку з ризиком поширення коронавіруса COVID-19 з 12 березня на три тижні будуть закриті театри і кінотеатри, цирк та розважальні центри, але школи і дитячі сади продовжать працювати.

Після чого МОЗ пригрозив меру Харкова за недотримання карантину.

Крім того, голова Харківської обласної ОДА Олексій Кучер закликав мера міста Кернеса виконати рішення Кабміну про карантин.