МОЗ пригрозило меру Харкова за недотримання карантину
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на NewsRoom.
За словами Віктора Ляшка, чиновники понесуть адміністративну або кримінальну відповідальність
За словами чиновника, при МОЗ працюватиме оперативний штаб, завданням якого стане обробка інформації від центральних і місцевих органів влади.
"Ми разом з інформацією будемо надавати пропозиції як реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабміну. Це 100% буде адміністративна і кримінальна відповідальність", - заявив Ляшко, коментуючи інформацію стосовно працюючих шкіл в Харкові.
Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес відмовився виконувати рішення Кабінету Міністрів щодо карантину у школах і дитсадках.
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Нагадаємо, вчора, 11 березня, Кабінет Міністрів оголосив карантин на території всієї країни.
Пізніше Міністерство освіти і науки офіційно повідомила навчальним закладам про тритижневий карантин з 12 березня до 3 квітня.
11 березня голова ВР Дмитро Разумков скасував народним депутатам закордонні відрядження у зв'язку з поширенням коронавіруса у світі.
Крім того, за порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами.
Станом на 10 березня коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.
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