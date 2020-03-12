Минздрав пригрозил мэру Харькова за несоблюдение карантина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NewsRoom.
По словам Виктора Ляшко, чиновники понесут административную или уголовную ответственность
По словам чиновника, при Минздраве будет работать оперативный штаб, задачей которого станет обработка информации от центральных и местных органов власти.
"Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина. Это 100% будет административная и уголовная ответственность", - заявил Ляшко, комментируя информацию о работающих школах в Харькове.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес отказался выполнять решение Кабинета Министров о карантине в школах и детсадах.
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Напомним, вчера, 11 марта, Кабинет Министров объявил карантин на территории всей страны.
Позже Министерство образования и науки официально сообщила учебным заведениям о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля.
11 марта глава ВР Дмитрий Разумков отменил народным депутатам заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.
Кроме того,за нарушение карантина украинцам грозит до трех лет за решеткой.
П состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС в Китае пошел на спад.
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